Nasce Briantea Calcio: fusione tra AC Bovisio Masciago e DB Calcio Cesano Maderno

C’è una nuova realtà calcistica sul territorio brianzolo che nasce dalla fusione tra l’AC Bovisio Masciago che militava in Prima Categoria e il DB Calcio Cesano Maderno in Seconda. Si chiamerà Briantea Calcio, raccoglierà un bacino di circa 500 tesserati, la sommatoria delle due anime da cui è scaturita la nuova società.

Tutta nuova, che avrà un proprio codice di affiliazione alla Figc e uno stemma inedito color oro su sfondo nero, un mix dell’aquila simbolo del Bovisio e dell’araba fenice simbolo del DB Cesano.

La prima squadra giocherà la Prima Categoria coi diritti del Bovisio (a cui è sfuggita la Promozione all’ultima giornata). "Questa fusione nasce da una comunione d’intenti che soddisfa le esigenze di entrambe le parti" dice Gigi Pozzoli che da presidente della DB diventa il numero uno della Briantea Calcio. "A noi servivano spazi ma non avevamo le risorse umane, il Bovisio porta in dote una bella squadra di persone. L’amico Enrico Monguzzi, che resterà nostro primo tifoso, era un po’ stanco dell’incarico. Ci siamo visti, incontrati, parlati e in due ore eravamo d’accordo su tutto. Sugli obiettivi e soprattutto sulle finalità della nuova società, con un occhio di riguardo ai giovani e al sociale" dice ancora Pozzoli il cui vice sarà Luca Dezotti che ricopriva il medesimo ruolo a Bovisio. La presentazione ai tesserati è avvenuta martedì sera in un teatro Excelsior a Cesano gremito di persone, durante cui è stata anche esposta una sorta di lettera-manifesto della Briantea Calcio in cui si legge: "L’incontro fra DB Calcio Cesano Maderno e AC Bovisio Masciago non è stato casuale, le due realtà hanno in comune molte cose, dalla volontà di dare il massimo ai propri iscritti affinché possano praticare lo sport più bello del mondo in un ambiente sano e sereno, alla condivisione di una serie di valori che difendono ed incoraggiano una sana crescita umana e sportiva dei nostri atleti".

Roberto Sanvito