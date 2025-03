Nations League in tv e in streaming: orario delle partite e dove vederle

Roma, 19 marzo 2025 – Torna la Nations League, che vedrà per la prima volta i quarti di finale. Nelle scorse edizioni, dopo le fasi a gironi si disputavano direttamente le finals, ma questa volta la UEFA ha deciso di cambiare il regolamento e di introdurre un ulteriore turno a eliminazione diretta per decretare le squadre che si qualificheranno alle finals. Questi quarti di finale saranno importanti anche per decretare dove si svolgeranno le ultime fasi della competizione: le ipotesi sono Italia e Germania, con la scelta finale che verrà dettata da chi passerà il turno. Gli azzurri di Spalletti, infatti, saranno impegnati proprio contro i tedeschi, in un doppio confronto che inizierà domani con la gara di Milano, per poi concludersi domenica con la sfida in Germania.

Oltre Italia – Germania, le altre gare saranno Croazia – Francia, Danimarca – Portogallo e Olanda – Spagna, e tutte si giocheranno domani alle 20:45. Oltre che per la possibilità di giocare le fasi finali “in casa”, la Nations League è importante anche perché determinerà il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali nel quale l'Italia sarà inserita. Se gli azzurri dovessero avere la meglio entrerebbero nel Gruppo A insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre se dovessero uscire nel doppio confronto con la Germania, sarebbero inseriti nel Gruppo B con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Nelle ultime ore non sono mancate delle frecciatine sia dal lato azzurro che da quello tedesco, con Calafiori che ha risposto a Bierhoff e ha acceso ancora di più la gara.

Le probabili formazioni delle gare di Nations League

Italia – Germania

Italia (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Raspadori. All. Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. All. Nagelsmann. Croazia – Francia Croazia (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Stanisic, Modric, kovacic, Sosa; Baturina, Kramaric, Perisic. All. Dalic Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Theo Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Deschamps Danimarca – Portogallo Danimarca (4-4-2): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund, Harder. All. Riemer. Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martínez. Olanda – Spagna Olanda (4-3-3): Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Hato; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Brobbey, Simons. All. Koeman. Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella; Pedri, Zubimendi; Lamine Yamal, Fabian, N. Williams; Ferran Torres. All. De la Fuente.

Dove vedere le gare in tv e in streaming

Italia – Germania sarà disponibile su Rai 1 e su Rai Play dalle 20:45 di domani, mentre le altre gare saranno visibili allo stesso orario gratuitamente sul sito della UEFA.