Nazionali. Cadono ancora i titani Under21. Lettonia inarrestabile cala il tris

SAN MARINO (3-5-2): Borasco; Tomassini, Matteoni, M.Sancisi; Fabbri (15’ st Guerra), Casadei (1’ st Chiaruzzi), Valli Casadei (33’ st Pasolini), N.Sancisi (22’ st D’Addario), Giocondi (33’ st S.Gasperoni); Santi, M.Gasperoni. A disp.: Battistini, Ciacci, Giambalvo, Ciacci. All.: Cecchetti.

LETTONIA (4-2-3-1): Beks (36’ st Bethers); Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Reingolcs; Anmanis (20’ st Patrikejevs), Penkevics; Rascevskis, Grabovskis (31’ st Melnis), Melkis (31’ st Rekis); Patijcuks (20’ st Patika). A disp.: Valmiers, Maslovs, Mihalcovs, Druziņins. All.: Basovs.

Arbitro: Martin Matosa (Slovenia). Assistenti: Aleksandar Kasapovic e Matic Meznar (Slovenia). Quarto ufficiale: Denis Sabanagic (Slovenia).

Reti: 26’ pt Vientiess, 39’ pt e 7’ st Melkis.

Note - Angoli 7-2. Ammoniti: Reingolcs, Matteoni, Vientiess, Giocondi.

Non è bastata una partenza a testa alta alla Nazionale Under 21 di San Marino per frenare la corsa della Lettonia nella gara che allo Stadium ha chiuso il ciclo dei biancazzurrini sulla strada per Euro 2025. Perché gli ospiti del commissario tecnico Basovs prima della mezz’ora mettono la freccia. Ci pensa Vientiess, sul calcio d’angolo battuto da Grabovskis a buttare il pallone alle spalle di Borasco. La Nazionale del commissario tecnico Matteo Cecchetti non si disunisce. Prova a mettere i bastoni tra le ruote ai lettoni, ma a un soffio dall’intervallo arriva la seconda doccia freddissima. Grabovskis fallisce il bersaglio, non lo fa Melkis che fissa il risultato sul 2-0 per la Lettoni. Nella ripresa inizia da subito la girandola di sostituzioni.

Il ct Cecchetti dà spazio a Chiaruzzi al posto di Casadei, da subito. Ma è la Nazionale di Basovs a ripartire forte con le occasioni migliori sui piedi del solito Grabovskis e Melkis. Servono i guanti di Borasco per tenere ancora per un po’ aperta la partita. Almeno fino a quando, a chiuderla definitivamente, e dopo appena sette minuti ci pensa ancora e sempre lui, Melkis. Questa volta su punizione, conquistata da Patijcuks. Finisce così il ciclo di qualificazione dell’Under 21 di San Marino.

Ciclo che i titani chiudono con zero punti in classifica, zero gol segnati a fronte di 50 reti subite in quel girone comandato dall’Italia.