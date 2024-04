Nel mirino bianconero rimane il Foiano. Magrini vuole premiare i suoi ragazzi

E’ iniziata ieri, per la Robur, l’ultima settimana di lavoro di questa stagione straordinaria. I bianconeri, sul campo di Uopini, hanno iniziato a preparare la trasferta in casa della Nuova Foiano, atto finale del campionato 2023/ 2024, vinto ‘per Dispersione’ con largo anticipo. Magrini e i suoi ragazzi proveranno, fino all’ultimo secondo, a tenersi stretta l’imbattibilità, dopo un cammino senza scivoloni e giusto qualche piccola frenata. Per la partita, e salvo defezioni dell’ultima ora, un solo bianconero sarà costretto a dare forfait: Emmanuel Achy si è operato alla spalla. Il suo valore, tanto apprezzato dall’allenatore, lo ha comunque già dimostrato nell’arco dell’annata. Il resto della rosa bianconera sarà abile e arruolabile: come annunciato già nelle scorse settimane, mister Magrini dovrebbe, in ogni caso, dare spazio ai ragazzi con minor minutaggio, a iniziare dalla porta, dove non è escluso possa indossare i guantoni Siliberto, all’inseguimento dell’esordio stagionale (Gueye ha debuttato con l’Audax Rufina). Ogni decisione sarà comunque presa senza mandare nessuno allo sbaraglio e, come detto, con l’obiettivo di chiudere la stagione in bellezza, con un altro risultato positivo. Nella seduta di ieri mattina, i giocatori, dopo una prima fase di riscaldamento e torello, si sono dedicati a una serie di esercizi di rapidità per poi concludere la sessione con un lavoro tecnico e tattico con il mister e la classica partitella di fine allenamento.