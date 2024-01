Nel mirino di un tifoso del Montevarchi il difensore del Seravezza Coly. Insulti razzisti: stangato per la reazione

Brutto episodio di razzismo con protagonista un tifoso del Montevarchi. Domenica scorsa, in occasione della gara che la società rossoblù ha giocato in Versilia, a Seravezza per la precisione, un supporter montevarchino ha pesantemente apostrofato il difensore di casa, l’italo senegalese Paolo Sadia Coly, ("Torna in Africa a ciucciare le banane") dopo che lo stesso, espulso all’80’ minuto di gioco per doppia ammonizione, era uscito dal campo rivolgendo un gesto verso la parte della tribuna dalla quale gli erano piovute addosso alcune offese.

A denunciare il fatto una signora, presente sugli spalti, che ignara di essersi seduta accanto ai tifosi ospiti ha risposto per le rime all’autore dell’infelice uscita facendo, a quel punto, nascere un parapiglia successivamente sedato dall’intervento dei Carabinieri accorsi per porre fine alla rissa che stava accendendosi e che, col passare del secondi, aveva coinvolto anche altre persone presenti allo stadio. A fine partita il tifoso, fuori dallo stadio, ha però chiesto e ottenuto di avvicinarsi alla donna per porre le sue scuse. Per questo gesto il giocatore è stato punito con tre giornate di squalifica ma la società rossoblù, per il lancio di bottigliette sul terreno di gioco, è stata multata di 2.000 euro oltre a ricevere la diffida del Brilli Peri.