Nella tana della capolista: "Il Carpi può giocarsela"

In casa della capolista a punteggio pieno su un campo dove il Carpi non ha mai vinto. Due dati che fotografano bene quali difficoltà il Carpi troverà stasera a Chiavari, quando alle 20,45 giocherà l’anticipo della 4^ giornata con l’Entella. "Troviamo un’Entella quadrata e solida – spiega mister Cristian Serpini – che non ha difetti particolari. E’ una squadra che fa della fisicità una delle sue doti. Forse non ha un top player, ma tanti eccellenti giocatori come Bariti che per me è uno degli esterni più forti della C, ma anche Franzoni e Lipani. Per capire quale sia lo spessore della rosa basta vedere che Santini è la quarta punta".

Per allenarsi al sintetico di Chiavari il Carpi si è allenato mercoledì a San Felice e ieri mattina a San Prospero. "La società non ci ha fatto mancare nulla – sottolinea Serpini – e il sintetico non deve essere un alibi, anzi, perché è un fondo che si addice al nostro modo di giocare. Ma ripeto che se facciamo il nostro 100% possiamo mettere in difficoltà chiunque". Il bollettino medico dice che Panelli e Calanca sono out. "Calanca starà fuori 2 o 3 settimane per il polpaccio – prosegue – mentre Panelli forse può fare il miracolo rientrando con la Spal con un tutore. Chi gioca dietro? Rossini al centro sicuramente. Uno dei giovani a sinistra: guardo la settimana, come quando ho scelto Verza col Perugia dopo che era scivolato indietro nelle gerarchie. Forapani? Non sarà il terzino, ci fa comodo in mediana". PROGRAMMA. Stasera Entella-Carpi e Arezzo-Legnago (20,45) aprono la quarta giornata. Domani alle 18,30 Milan Futuro-Ascoli e Vis Pesaro-Pontedera, alle 20,45 Campobasso-Torres e Sestri Levante-Spal, domenica alle 20,45 Perugia-Gubbio e Ternana-Pineto, lunedì alle 20,45 Lucchese-Rimini e Pescara-Pianese. Classifica: Entella 9, Pescara e Gubbio 7, Pontedera e Vis Pesaro 6, Carpi e Pineto 5, Torres, Perugia, Pianese, Ascoli, Ternana e Lucchese 4, Arezzo e Campobasso 3, Milan Futuro, Rimini e Sestri 1, Legnago 0, Spal -2. (Milan Futuro e Torres una gara in meno).

DAL CAMPO. A sinistra Verza in vantaggio su Mazzali e Cecotti (in ogni caso saranno 4 gli under dal 1’ per la prima volta), per il resto possibile conferma della squadra vista col Perugia, occhio però a Sereni dal 1’ per Cortesi. Nei liguri fuori Garattoni, Tomaselli, Di Noia e Thioune, davanti Santini potrebbe far rifiatare Castelli.

V. ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti, Franzoni, Lipani, Corbari, Di Mario; Guiu, Castelli. A disp. Paroni, Del Frate, Siatounis, Casarotto, Marconi, Santini, Zappella, Costa, Ndrecka, Ghio, Embalo, Portanova. All. Gallo

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza; Contiliano, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Cecotti, Mazzali, Zoboletti, Amayah, Figoli, Puletto, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini. Arbitro: Colaninno di Nola.

Davide Setti