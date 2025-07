Ngom a Terranuova: si fa. L’attaccante per la svolta

TERRANUOVA

Manca solo l’ufficialità: Mamadou Bara Ngom vestirà la maglia del Terranuova Traiana nel campionato di serie D 2025-2026. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo messo a segno dal sodalizio biancorosso che si assicurerebbe le prestazioni dell’attaccante proveniente dal nord Italia. Il giocatore classe 2000 ha trascorso il girone di ritorno della stagione appena mandata agli archivi alla Fezzanese, mentre nella prima parte di campionato ha indossato la casacca della Folgore Caratese. Ngom ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan per poi passare a vestire le maglie della Folgore Caratese, Barletta, Vis Pesaro e Vibonese. In carriera a totalizzato 181 presenze di cui 45 nel campionato di serie C e realizzato 24 reti, quattro delle quali in C. Lo striker è reduce da un’annata che ha chiuso con un bilancio di 5 reti in 22 gare di campionato. Con i verdi di Portovenere ha già incrociato i biancorossi: è suo infatti il gol del vantaggio momentaneo della Fezzanese al 41’ del primo tempo nella gara giocata lo scorso 26 gennaio al Buon Riposo di Seravezza. Lo scontro diretto tra la squadra allenata da Gatti e i ragazzi di Becattini finì 2-1 a favore dei liguri. Intanto la Sansovino allenata da Chini continua ad attingere a piene mani dal club di piazza Coralli. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l’arrivo in arancioblu di Niccolò Iacomoni, classe 2007 che ha da poco concluso il suo percorso a Terranuova.

Francesco Tozzi