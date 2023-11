Nicastro salta la Juventus. Problemi alla caviglia

Francesco "Ciccio" Nicastro salterà la sfida di domenica contro la Juventus Next Gen. Come si potrà ricordare, a Lucca il 32enne centravanti del Pontedera dovette lasciare i compagni di squadra dopo poco più di mezz’ora dall’inizio perché colpito duro da un avversario in occasione di un contrasto di gioco. L’attaccante ha riportato la distorsione della caviglia sinistra e in questi giorni ha iniziato le cure del caso. Ci sono comunque ragionevoli speranze di poterlo avere a disposizione per la trasferta di Ferrara in programma lunedì 13 novembre alle 20,45, mentre dovrà saltare anche la gara di Coppa a Novara prevista per giovedì prossimo, 9 novembre, alle 18,30.

Per sostituirlo senza dover snaturare il tradizionale 3-4-2-1, l’allenatore Massimiliano Canzi ha in sostanza tre soluzioni: l’impiego di Selleri (2003), che nel derby è entrato al posto di Nicastro disputando i suoi primi minuti di stagione e destando una buona impressione, l’impiego di Paudice (2001), che in queste 11 giornate è stato utilizzato in 10 circostanze sempre come subentrato mettendo insieme 233 minuti (senza gol) oppure l’impiego di Fossati (2003), che domenica contro la Lucchese è stato in panchina e che fin qui è stato chiamato in causa in cinque partite, e sempre come subentrato, mettendo insieme appena 39 minuti (senza gol). Da ieri la squadra è tornata ad allenarsi e quindi Canzi ha potuto iniziare ad effettuare le sue valutazioni con qualche giorno a disposizione.

Nel frattempo, sempre in tema di reti segnate, il Pontedera, che ha il quinto miglior attacco del girone (14 reti) si gode il prolifico inizio di stagione di Giovanni Catanese, che attaccante di ruolo non è, ma che al momento è il bomber di squadra grazie ai 5 gol (con due doppiette) messi a segno (Nicastro, che lo segue, è fermo a quota 3) gli stessi firmati nell’intero campionato scorso.

Per il 30enne centrocampista offensivo il record dei 6 gol realizzati in Serie D nel 2018-19 con la Pianese sembra avere i giorni contati. Da parte sua, infine, la società per invogliare i tifosi granata ad assistere alla sfida di domenica al Mannucci contro la seconda squadra della Juventus (alle 16,15) ha deciso di mettere al costo simbolico di 1 euro l’ingresso per le donne in qualsiasi settore dello stadio. Oggi saranno rese note le modalità per l’acquisto di questi… tagliandi rosa.

Stefano Lemmi