Niccolò Rizzo: dal vivaio dell'Acr Siena alla panchina della Juventus

Un gioiellino, che l’Acr Siena ha perso – e non è il solo – per la mancata iscrizione in Serie C nell’estate del 2023: Niccolò Rizzo, senese, classe 2007, è cresciuto nel vivaio bianconero.

Difensore centrale, terzino, sia destro che sinistro, all’occorrenza, ha subito bruciato le tappe, tanto da svolgere il ritiro estivo con la prima squadra e collezionare 6 presenze in Serie C.

Rizzo, dalle lastre, ha preso la via di Torino, tesserato dall’Under 17 della Juventus. Ieri, il giovane calciatore, predestinato a una carriera scintillante, dopo essersi allenato per l’intera settimana con i grandi della Vecchia Signora per ovviare all’assenza di Alfonso Montero, ha ricevuto la chiamata da Thiago Motta, per la partita in programma ieri pomeriggio con il Bologna e si è seduto in panchina con il numero 47.

Rizzo, ai tempi del Siena punto fermo della Rappresentativa Lega Pro Under 15-16, è oggi nel giro della nazionale azzurra…