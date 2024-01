Nicholas Sottile lascia la Folgore. Acquisti in vista in D

Porte sempre più girevoli a Carate Brianza dove è proseguita anche nel mezzo delle feste l’opera di rinnovamento dell’organico a disposizione di Carmine Parlato. L’ultima novità riguarda la rescissione per Nicolas Leandro Sottile, centrocampista classe 1993 che i tifosi azzurri hanno potuto apprezzare solo quattro volte (e c’è anche un gol per lui contro la Tritium) in questo scorcio di stagione. Arrivato a metà novembre, Sottile ha già fatto le valigie verso il suo Paese, l’Argentina.

A questo punto potrebbe essere già stato individuato il regista dai piedi buoni che lo sostituirà, che non sarà però l’ultimo colpo di questo ricco mercato di riparazione. È atteso infatti anche un difensore dopo la rescissione di Gritti.

Ro.San.