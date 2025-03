Niente da fare per il Rimini. Restano i due punti di penalità

Niente da fare per il Rimini. Quel -2 in classifica presumibilmente continuerà a pesare sulle spalle dei biancorossi. Nella giornata di ieri, infatti, La Federcalcio ha reso noto che la Corte Federale d’Appello a sezioni unite ha respinto il reclamo del club biancorosso, confermando la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare in questa stagione sportiva. La società era stata sanzionata lo scorso 28 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale, dopo essere stata deferita a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa. Una punizione, in sostanza, arrivata per non aver pagato gli stipendi di settembre e ottobre scorsi entro il termine del 16 dicembre previsto. Inoltre, la presidente del Rimini, Stefania Di Salvo era stata inibita per due mesi. E ora la penalizzazione è stata confermata anche dal secondo grado, ossia la Corte d’Appello Federale. Il club biancorosso ancora non ha comunicato come intende procedere sulla questione. Ora i biancorossi potrebbero decidere di rivolgersi anche al Collegio di Garanzia del Coni. Percorso già effettuato in questa stagione dalla Ternana che poi, alla fine, quel -2 in classifica pare destinata a doverlo digerire. Una notizia che piomba in piazzale del Popolo a pochi giorni dalla gara che sabato la squadra di mister Buscè dovrà giocare al ’Romeo Neri’ contro il Gubbio e a 24 ore da quella appena giocata, e vinta, sul campo del Legnago. Parigi e compagni restano concentrati sul campo in un momento cruciale della stagione, tra campionato e Coppa Italia. Soprattutto la coppa è nei pensieri del Rimini. Perché una vittoria nel doppio confronto con la Giana Erminio potrebbe anche far dimenticare quella penalizzazione amara. Ma prima del match d’andata in casa dei lombardi previsto per martedì 15 marzo, la squadra di Buscè ha in programma 180 minuti di campionato non di poco conto: sabato contro il Gubbio, appunto, e il sabato successivo sul campo della Torres. Prima di chiudere il mese di marzo domenica 30 marzo al ’Romeo Neri’ contro il Sestri Levante. Insomma, quattro gare non ancora decisive, ma con un peso specifico decisamente importante.