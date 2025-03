Niente tris L’Imolese si ferma sul più bello

IMOLESE

0

PRATO

1

IMOLESE: Adorni; Ballanti (38’st Elefante), Dall’Osso, Ale, Barnabà (22’st Mattiolo), Vlahovic, Brandi, Agbugui (22’st Garavini), Pierfederici (13’st Raffini), Manes (38’st Manzoni), Melloni. A disp, Salgado, Gasperoni, Lolli, Cocchi. All. D’Amore.

PRATO: Gariti; Videtta (38’st Diana), Conson, Galliani, Umberti (27’st Giusti), Innocenti (8’st Remedi), Mazza (38’st Azizi), Di Stefano (32’st Rossi Alessio), Girgi, Iuliano, Cozzari. A disp. Fantoni, Ciavarelli, Scafaroni, Rossi Alessandro. All. Mariotti.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Rete: 9’st Di Stefano.

Note: ammoniti Brandi, Girgi, Agbugui, Giusti, Dall’Osso.

L’Imolese torna a fermarsi e questa volta, lo stop, potrebbe essere fa

tale in chiave corsa ai playoff. Al Galli, nell’anticipo della 26esima giornata, vince il Prato, di misura, sfruttando l’unica occasione di tutta la partita e punendo severamente i rossoblù, che quanto meno un punto lo avrebbero meritato, dopo avere dettato in lungo e in largo i tempi della gara.

E ora potrebbero essere dolori, con sempre meno partite a disposizione, e con il Lentigione, oggi impegnato a Riccione, che ha la chance di tornare ad allungare sui rossoblù. Campo pesante e gioco poco spumeggiante, delle due ad essere più pimpante è l’Imolese, mentre il Prato appare sempre o quasi in difficolta.

Sulla testa di Pierfederici, la prima chance del match, al minuto 37, ma l’incornata dell’attaccante rossoblù finisce a lato.

Poco dopo, sempre Pierfederici, ben servito da Agbugui, ci riprova, questa volta di piede, però la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Ripresa e il Prato passa, a sorpresa. Cozzari ruba palla ad Ale sulla trequarti e trova il corridoio giusto per Di Stefano, che in diagonale Fulmina Adorini e inchioda lo 0-1.

I rossoblù reagiscono, ma a intermittenza e con poca fortuna, e i tentativi di Melloni, Raffini e Mattiolo, sono vani e disinnescati senza problemi da Gariti.

Nel finale di gara, Adorni salva su Iuliano (in fuorigioco), poi è Garavini, con un tiro-cross, a fare tremare il Prato. Poi, nell’ultimo dei sei minuti di recupero, Raffini arriva lungo su una mischia in area e senza dare la giusta forza al pallone, che si spegne sul fondo. Si spengono qui le speranze di un’Imolese, di nuovo al palo, dopo due vittorie consecutive.

Così Gianni D’Amore nel post-gara: "Abbiamo concesso un’unica sbavatura su un rimpallo in zona trequarti – sottolinea il tecnico dell’Imolese–, al contempo, però, non abbiamo prodotto praticamente nulla davanti. La squadra, a ogni modo, ha dimostrato voglia di raddrizzarla con le armi che aveva".

Domenica prossima sfida al Melani contro la Pistoiese, alle ore 14,30.