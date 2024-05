Nodo infrastrutture. Martedì incontro tra il Comune e patron Giacomini

Da un lato la costruzione della squadra da dare a mister Magrini, tra conferme importanti e voci sugli ipotetici innesti (vedi altro pezzo). Dall’altro il rafforzamento della società con un organigramma che dovrebbe infoltirsi visto che serviranno ex novo le figure tecniche ed amministrative per il settore giovanile. Nel mezzo l’annoso problema delle infrastrutture che mai come dal giugno scorso sono un tema cruciale il Siena Fc. La società di Simone Giacomini deve sapere a breve se potrà contare fin da subito sullo stadio Artemio Franchi e sul campo Bertoni dell’Acquacalda al fine di organizzarsi al meglio fin da subito, sia per l’iscrizione (attiva dall’8 al 12 luglio) sia per il futuro. Sulla questione dovrebbe essere incentrato l’incontro che ci sarà tra la società bianconera e l’amministrazione comunale, secondo il Fol, martedì prossimo. Dovrebbe partecipare anche il presidente Giacomini.