Nono esonero. Fiorenzuola, salta l’ex galletto. Cammaroto

Salta anche la nona panchina nel girone del Forlì. Il Fiorenzuola ha infatti reso nota la risoluzione consensuale del contratto con mister Vincenzo Cammaroto, già difensore del Galletto nella stagione 2016-17. Fatale al tecnico ligure la sconfitta casalinga incassata domenica ad opera del Tuttocuoio, la sesta consecutiva in campionato dei piacentini, ora penultimi a quota 12, in piena zona retrocessione, con il San Marino. In attesa della comunicazione del sostituto che, per voce del direttore sportivo rossonero Simone Di Battista avverrà solamente dopo Natale, la squadra è stata affidata ad interim al vice allenatore Ettore Guglieri, che guiderà la squadra, domenica, nella difficile trasferta di Prato.