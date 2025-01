Notiziario. Gilli torna a disposizione. In tre ancora da valutare

Riprende oggi il lavoro sul campo per l’Arezzo dopo la netta vittoria in casa del Legnago. Settimana lunga a disposizione del tecnico Troise e del suo staff, visto che la prossima partita è in programma lunedì sera contro il Pontedera al Comunale. In questi giorni, sul manto erboso di Rigutino, si cercherà di capire lo stato di salute di Damiani, Renzi e Coccia. Il primo potrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo, mentre gli altri due si sottoporranno a nuovi esami per valutare il decorso dai rispettivi guai muscolari. L’Arezzo non vuole affrettare i tempi rischiando ricadute. Ai box c’è ancora anche Chierico, che dovrebbe tornare in campo a inizio febbraio. Per la gara contro i granata, infine, Troise recupererà Gilli, che ha scontato il turno di squalifica.