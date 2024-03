NOTIZIARIO. I dubbi del tecnico tra difesa e mediana

Prosegue la preparazione degli amaranto in vista dell’impegno contro il Pineto, fino ad oggi autentica bestia nera del Cavallino che non ha mai vinto tra Coppa Italia e Poule Scudetto in serie D, e nemmeno all’andata contro gli abruzzesi. Indiani ha visto otrnare in gruppo seppur con un tutore Polvani, mentre Ekuban resta tra gli indisponibili. Verso la conferma del 4-2-3-1. Da capire se verrà confermato Chiosa al centro insieme a Risaliti o Masetti. In mediana Damiani e Mawuli viaggiano verso la conferma così come Pattarello, Guccione e Gaddini alle spalle dell’unica punta Gucci.