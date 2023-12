Notiziario. Lavoro in palestra e poi in campo

Ieri mattina il Cesena si è tornato a lavorare e si è allenato al centro sportivo Rognoni per preparare al meglio la temibile e difficile trasferta contro la Recanatese, prevista sabato 9 dicembre alle ore 20.45 (sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now).

Dopo la domenica di riposo concessa dal mister ai suoi ragazzi addolcita e rallegrata dal pareggio della Torres, dopo la bella e meritata vittoria contro la Juventus Next Gen, i bianconeri agli ordini di Toscano hanno lavorato duramente in questi due giorni senza mai abbassare la tensione, proprio quello che chiede il loro allenatore; dopo un lavoro in palestra, la seduta di ieri mattina è proseguita con diversi esercizi tecnici e molti possessi palla per poi concludersi con la classica ed immancabile partitella finale. A parte i giocatori con qualche problema fisico, tutti presenti fra i ranghi.

Il Cesena continuerà ad allenarsi al ritmo di una seduta al giorno sempre sui campi del centro Rognoni in vista della trasferta contro la Recanatese.