NOTIZIARIO. Mawuli scalpita. In difesa Chiosa e Masetti titolari. Tifosi in partenza

Prosegue a ritmo serrato la marcia di avvicinamento degli amaranto alla trasferta in Sardegna in programma domenica 10 dicembre alle 14 contro la Torres seconda in classifica. Dopo la doppia seduta di ieri, oggi la prima squadra si allenerà alle 11.30 di mattina. Domani, invece, allenamento pomeridiano prima della partenza prevista per sabato mattina. L’Arezzo svolgerà dunque la rifinitura già in Sardegna. Rientrato Mawuli dalla squalifica e recuperati a pieno regime il portiere Trombini e anche il giovane Renzi, Indiani dovrà fare a meno dei soli Polvani e Coccia in difesa mentre dovrà valutare le condizioni di Risaliti, che ieri si è allenato a parte e proverà a stringere i denti per essere a disposizione almeno in panchina dopo la sublussazione della spalla rimediata nei minuti finali della partita contro la Lucchese. Intanto, è attiva la prevendita per lo stadio "Vanni Sanna" di Sassari. Biglietti del settore ospiti in vendita al costo di 11,50 più commissioni sul sito VivaTicket e nei punti vendita. Saranno un centinaio circa i tifosi amaranto che seguiranno la squadra anche in Sardegna.