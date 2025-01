NOTIZIARIO. Renzi da valutare. Salterà il Pineto

Nella giornata di ieri Alessandro Renzi (nella foto) è stato sottoposto ad esame strumentale per capire l’esatta entità del problema muscolare che lo ha costretto da uscire dal campo dopo appena 10 minuti nella gara contro la Vis Pesaro. In attesa di una comunicazione sulle sue condizioni, la sua presenza resta in forte dubbio per la sfida contro il Pineto di domenica. Considerando che sono ancora indisponibili i lungodegenti Damiani e Cherico, a centrocampo le scelte sono ridotte all’osso per Troise. Dentro uno tra Settembrini e Fiore in caso di mediana a tre altrimenti conferma del 3-4-3 con un difensore in più (Gilli) e due mediani che sarebbero Mawuli e Santoro.