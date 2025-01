Notiziario. Renzi da valutare. Troise pensa al Pineto

Archiviato il pari contro la Vis Pesaro, l’Arezzo riprende gli allenamenti in vista del secondo turno casalingo consecutivo in programma domenica pomeriggio (17.30) contro il Pineto. Da valutare le condizioni di Renzi uscito dopo appena 10’ a causa di un problema muscolare. La prima diagnosi a caldo parla di un indurimento all’adduttore, ma gli esami strumentali nelle prossime ore chiariranno l’esatta entità del danno. La sua presenza contro gli abruzzesi resta, ovviamente, in dubbio. La speranza è chi si sia fermato in tempo senza cosi da evitare lesioni. Nel frattempo, proseguono nel loro programma di recupero sia Damiani che Chierico che dovrebbero tornati a disposizione per fine gennaio. Se Renzi dovesse dare forfait contro il Pineto, il reparto mediano sarebbe ridotto ai minimi termini con i soli Mawuli, Santoro, Fiore e Settembrini a disposizione.