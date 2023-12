NOTIZIARIO. Ripresa il 2 gennaio. Emergenza Indiani

Ancora qualche giorno di riposo attivo per i calciatori amaranto prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì 2 gennaio. Il gruppo sta seguendo il programma di lavoro personalizzato che lo staff ha predisposto per mantenere alto il livello di condizione atletica. Alla ripresa del campionato Indiani dovrà fare i conti con l’emergenza a centrocampo dove mancheranno contemporaneamente Mawuli, Foglia e Damiani, tutti squalificati per un turno dal giudice sportivo. Nel frattempo scorrendo tra alcune statistiche dell’Arezzo nel girone d’andata si scopre che gli amaranto hanno segnato sostanzialmente gli stessi gol tra primo e secondo tempo (11 contro 12), ma nella ripresa ne hanno subiti ben 20 sui 28 totali. Nei primi tempi le reti al passivo sono soltanto 8. Fino all’intervallo è stato spesso e volentieri un cavallino davvero rampante che però troppe volte si è sciolto nella seconda parte di gara. posizione.