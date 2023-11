Notiziario. Saber squalificato salterà Gubbio. Varone e Piacentini, nulla di grave

Nulla di nuovo sotto il sole. L’ingenua e dannosa espulsione arrivata quando era già in panchina, costerà a Saber Hraiech (nella foto) la prevista giornata di squalifica ed un bel posto in tribuna nello stadio di Gubbio domenica in vista della sfida fra il Cesena e gli umbri. Il centrocampista bianconero, carattere fumantino quantomai, non è nuovo a scatti d’ira, ma deve capire che certi atteggiamenti danneggiano non soltanto lui (e passi) ma soprattutto la squadra. Però in fondo il ragazzo è fatto così e certe volte non riesce a passare sopra a certi atteggiamenti e a certi comportamenti dannosi e nocivi, a maggior ragione vista l’importanza che ricopre nello scacchiere tecnico-tattico di Toscano.

Buone notizie dall’infermeria per la truppa bianconera, che ieri si è allenata regolarmente, visto che non destano grosse preoccupazioni le condizioni di salute di Matteo Piacentini (fermatosi lunedì sera subito dopo aver effettuato il riscaldamento) e di Ivan Varone che ha saltato l’incontro con la Carrarese per un problema muscolare manifestatosi durante la rifinitura di domenica, il giorno prima della partita.

Gli esami effettuati dal centrocampista hanno escluso lesioni ai flessori della gamba destra e di conseguenza l’allarme che era subito nato va fortunatamente spegnendosi. Non sappiamo ancora cosa deciderà in proposito Toscano ma la sua presenza a Gubbio non è da escludere.