NOTIZIARIO. Squadra in vacanza. Contro il Rimini fuori Settembrini,. Mawuli e Damiani

Archiviata l’ultima partita del 2023 con il pareggio di Vercelli contro il Sestri Levante, l’Arezzo resterà a riposo fino al 2 gennaio. Indiani ha, infatti, concesso 9 giorni di vacanza al gruppo. Gli amaranto si ritroveranno ad anno nuovo per preparare la gara casalinga contro il Rimini in programma, al comunale, il 6 gennaio. La partita contro i romagnoli segnerà anche l’inizio del girone di ritorno.

Alla ripresa del torneo mancheranno sicuramente Mawuli, Settembrini e Damiani che saranno squalificati dal giudice sportivo. In mediana le scelte saranno, dunque, obbligate. Al momento sono a disposizione i soli Foglia, Bianchi e Castiglia a meno che non venga valutata la possibilità di avanzare Renzi a centrocampo. Sul fronte dell’ infermeria sono da valutare le condizioni dei due lungodegenti Polvani e Coccia. Per il centrale difensivo, operato di ernia a novembre, il rientro in gruppo è più vicino, mentre per il terzino, che si è fratturato il braccio a Fermo, i tempi sono un po’ più lunghi. Motivo per il quale la società di viale Gramsci potrebbe sondare a breve il terreno per portare in rosa nuovi elementi in difesa.