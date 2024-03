NOTIZIARIO. Tifosi: già attiva la prevendita per la Fermana

AREZZO

È ricominciato ieri pomeriggio il lavoro dell’Arezzo di Paolo Indiani (nella foto) sul campo dopo la giornata di riposo di lunedì. All’orizzonte c’è il ritorno al Comunale per la prima di due gare interne che il Cavallino vuole vincere per consolidare un piazzamento ai prossimi playoff. Oggi seduta singola al mattino, domani invece dalle 14,30 di pomeriggio. Venerdì pomeriggio e sabato mattina, infine, sedute a porte chiuse per preparare al meglio la sfida alla Fermana, fanalino di coda del girone che si gioca ad Arezzo le ultime carte per evitare la retrocessione. Tutti gli allenamenti si terranno nel centro sportivo di Rigutino dopo il temporaneo spostamento nel terreno di gioco dello stadio della scorsa settimana.

Nel frattempo, da ieri pomeriggio è anche attiva la prevendita per la gara di domenica, con fischio d’inizio alle ore 14.

I biglietti sono acquistabili come di consueto sul sito del circuito Ticketone e nei seguenti punti vendita: Arezzo Store in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in Corso Italia, Hotel Gema a Rigutino e le tabaccherie del Bagnoro (chiusa oggi) e di Ponte a Chiani. La biglietteria all’inizio di viale Gramsci domenica sarà attiva due ore e mezzo prima dell’inizio della partita.