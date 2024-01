NOTIZIARIO. Torna Settembrini. Polvani in gruppo

La prima squadra ha proseguito la preparazione della trasferta di Carrara contro la formazione dell’ex allenatore Dal Canto con una doppia seduta al mattino e al pomeriggio. Indiani potrà contare di nuovo sui centrocampisti Mawuli, Settembrini e Damiani, che hanno tutti scontato il proprio turno di squalifica. Da capire quanto e come cambierà la mediana a questo punto. Foglia e Bianchi ha datto le giuste garanzie, ma difficile pensare ad un Arezzo privo del proprio capitano o della dinamicità di Mawuli. Inoltre, anche Polvani sembra sulla via del rientro: se le visite mediche di controllo daranno responsi positivi, il giocatore potrà persino essere convocato per la prima volta dopo più di tre mesi. Ancora ai box invece il terzino Coccia, che però è in linea con il proprio percorso di recupero.