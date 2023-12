Notte fonda Sangio: Rigucci vede i playout

POGGIBONSI

4

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Bigozzi (64’ Gucci), Borri, Di Paola; Mazzolli, Marcucci, Bigica (77’ Tanganelli); Motti, Vitiello (64’ Purro), Martucci (57’ Barbera).

All. Calderini

SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Di Rienzo (41’ Disegni), Farini, Rosseti (60’ Sacchini), Simonti (47’ Dei); Nannini (47’ Oubakent), Baldesi, Massai (47’ Canessa); Benucci, Regolanti, Bartolozzi.

All. Rigucci.

Arbitro: Michele Giordano di Palermo.

Reti: 3’ Motti, 19’ Bigozzi, 57’ Motti, 79’ Benucci, 81’ Gucci, 86’ Canessa.

POGGIBONSI - È notte fonda in casa della Sangiovannese. Gli azzurri di Rigucci cadono per 4-2 nello scontro salvezza contro il Poggibonsi e vedono inasprire una situazione già pericolante alla vigilia. Rosseti e compagni non sono mai entrati in campo, probabile adesso che la società faccia un’ulteriore valutazione in sede di mercato. I due tecnici optano per lo stesso schieramento tattico, un 4-3-3 dove nel Poggibonsi debuttano l’ex Cecconi in difesa e Vitiello in attacco mentre in casa azzurra è confermata la formazione della vigilia, con Bartolozzi al posto del 2005 Senesi. È festa nei spalti, rinnovato il gemellaggio pluriennale tra le due tifoserie. I primi 45 minuti sono in pratica un monologo della formazione di casa, dopo appena tre giri di orologio passano infatti in vantaggio con Motti, che di destro, di prima intenzione, mette alle spalle di Barberini un corto rinvio di testa in area operato da capitan Rosseti. La formazione azzurra tenta di poter creare qualche offensiva, non riesce a essere particolarmente incisiva e difatti al 19’ subisce il raddoppio. Il direttore di gara decreta un calcio di rigore, Vitiello lo calcia sul palo ma sul proseguimento dell’azione Bigozzi si ritrova un ottimo pallone sui piedi e, di mancino, con la complicità del legno, batte ancora una volta il portiere ospite. I locali sono totalmente in comando della situazione, rischiano anche di realizzare la terza marcatura ma si andrà nel spogliatoi col doppio vantaggio. Nella ripresa il Poggibonsi si porta sul 3-0 dopo pochi minuti con Motti, tra il 36’ e il 41’ succede poi di tutto con Benucci che accorcia le distanze, Gucci che di testa fa 4-1 e poco dopo ci pensa Canessa, ultimo arrivato a fissare il risultato sul 4-2.

Massimo Bagiardi