Nulla da fare contro la Massese. Il Certaldo è sterile. Ancora niente vittorie

Massese

2

Certaldo

0

MASSESE: Mariani, Mapelli (74’ Vignali), Romiti, Brizzi (76’ Cecilia), Andrei, Quilici, Favret (80’ Nannipieri), Costanzo, Buffa, Anich (70’ Lazzini), Lorenzini (50’ Goh). A disp. Cozzolino, Banti, Nicolini, Pasquini. All. Pisciotta.

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (75’ Pagliai), Piochi (46’ Bettoni), Borboryo, Lastrucci, Casella (46’ Muresan), Zefi, Cito (79’ Lo Guzzo), Mearini, Cenni (60’ Pieracci), Innocenti. A disp. Mengoni, Lebbaraa, Signorini, Verdiani. All. Corsi M.

Arbitro: Forse di Livorno (assistenti Tilli di Prato e Casole di Pisa).

Reti: 11’ Mapelli, 30’ Buffa.

MASSA – Un Certaldo a lungo padrone del campo, ma sterile, torna a mani vuote dalla trasferta sul campo della Massese nel recupero della prima giornata rinviata lo scorso 8 settembre a causa del maltempo. Sono proprio i viola valdelsani a rendersi subito pericolosi con un diagonale di Mearini, che impegna il portiere bianconero Mariani, ma alla prima sortita offensiva della gara è la Massese a sbloccare il risultato: corner di Lorenzini, la palla arriva fuori area a Mapelli che di prima intenzione fulmina Gasparri con una potente e precisa conclusione.

I ragazzi di mister Marco Corsi continuano ad avere il predominio del campo vincendo tanti duelli e arrivando spesso primi sulle seconde palle, ma non riescono a pungere. Così alla mezzora, nella seconda azione offensiva degna di nota i padroni di casa raddoppiano. Sul cross dalla destra di Costanzo, bomber Buffa aggancia in area, si gira e batte a rete trovando la determinante deviazione di un difensore del Certaldo per beffare Gasparri. Nella ripresa il Certaldo continua a fare la partita, ma la Massese si difende con ordine gestendo bene il doppio vantaggio e, anzi, con l’inserimento di Goh va un paio di volte vicino al tris (punizione che sarebbe stata oltremodo severa per il Certaldo). Borboryo e compagni restano quindi con un punto in classifica e domenica prossima andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale sul difficile campo di Perignano.

Si.Ci.