Numeri e statistiche. Il Siena è tra le ‘toscane’ mai sconfitte. Galligani capocannoniere con sei reti

Ci sono soltanto tre squadre toscane, dalla Serie A all’Eccellenza, che non hanno ancora perso in campionato: il Siena, il Grosseto e il Follonica Gavorrano (Serie D, 11 turni giocati, uno in più dei bianconeri). Di queste soltanto la Robur, però, si trova attualmente in testa alla classifica, visto che a guidare il girone delle maremmane è la Pianese. I numeri della squadra di Magrini, del resto, parlano da soli: 26 punti in classifica (6 in più della Castiglionese seconda), con 8 vittorie e 2 pareggi all’attivo, con 20 reti realizzate e 6 subite. Se quello bianconero è il miglior attacco del girone, con Elia Galligani (6) (nella foto il rigore trasformato a Signa) che sta tentato la fuga, su Masini e Candido (3), la difesa è la seconda migliore. Meglio del Siena ha fatto soltanto il Terranuova Traiana che ha subìto soltanto 5 gol (ma a fronte di 10 segnate). Fino a questo momento Bianchi e compagni hanno ricevuto un rigore a favore (quello di mercoledì a Signa trasformato da Galligani) e nessuno contro.