Nuova linfa alla Pistoiese. Nasce il Consorzio Orange

Rimanere a stretto contatto con la Pistoiese, mettendo a disposizione sostegno economico con la volontà di creare anche un business tra le aziende. E’ con questo obiettivo che ha visto ufficialmente la luce il Consorzio Orange, come annunciato ieri nel corso della presentazione da parte del presidente arancione Sergio Iorio. Un ulteriore supporto, non legato però alle quote sociali, a tutto il mondo Pistoiese, con circa trenta aziende che sono già entrate a far parte del Consorzio. "Si tratta di uno dei nostri asset più importanti - ha detto il numero uno dell’Olandesina -, che nasce con due finalità ben precise. Una è quella di supportare il club in tutte le forme possibili, non solo in termini economici, mentre la seconda è quella di far sviluppare rapporti lavorativi e interpersonali tra i consorziati. Fin dal primo giorno ho sempre auspicato che questo non fosse un progetto solo mio ma di tutta la città e la nascita del Consorzio rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un qualcosa di importante".

Il presidente sarà Stefano Campanella, con Fabio Dani come vice e Leonardo Poli e Sandro Barontini consiglieri del Cda.

"Il progetto nasce su spinta di Iorio - ha raccontato Campanella - che ha aperto le porte a un’idea che alcuni imprenditori pistoiesi avevano dalla scorsa estate. Il Consorzio rappresenterà un punto d’incontro tra gli imprenditori e aiuterà ad avvicinare le persone e le imprese ai colori arancioni. Data la presenza di una proprietà seria e strutturata, era il momento perfetto per lanciare questa iniziativa. I consorziati, sottoscritta la quota d’adesione, avranno a disposizione benefit legati al merchandising ma anche ad abbonamenti, biglietti e la possibilità d’utilizzare alcuni uffici – aggiunge poi, scendendo nei dettagli –. E naturalmente non mancheranno gli eventi volti a sviluppare ulteriore business".

Un’idea che, come confermato da Campanella, si ispira al modello Consorzio Pistoia Basket City: "Alcuni amici della pallacanestro fanno già parte del Consorzio Orange, è un modello che funziona e che, se strutturato nel tempo, può portare benefici a tutti gli attori protagonisti. Ci piacerebbe anche rafforzare il legame tra calcio e basket e pensare che in futuro potrà essere il filo conduttore per strutturare eventi e iniziative congiunte". Alla presentazione era presente anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi: "La Pistoiese prosegue nel proprio progetto di rafforzamento - ha concluso il primo cittadino - e noi come amministrazione non possiamo che stare saldamente a fianco di una realtà così solida, che sta operando con serietà e credibilità e oggi sta raccogliendo i frutti".

Michele Flori