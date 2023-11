Nuova puntata. Bernardo Masini oggi protagonista ai Fedelissimi

Sarà Bernardo Masini il protagonista della nuova puntata di ‘Al Club con la Robur’, in programma questa sera alle 22 dalla sede dei Fedelissimi in viale Europa, 21. L’attaccante del Siena parteciperà alla cena in programma alle 20,30 (alle 20 l’aperitivo) per festeggiare le 53 candeline del Club (per le prenotazioni inviare un messaggio al numero 366.4053060), poi potrà interagire sia con i tifosi presenti al club che con quelli collegati a distanza, che potranno seguire la trasmissione in diretta Facebook e YouTube. Tra i temi della puntata n. 7 l’attualità, partendo dalla vittoria con la Baldaccio Bruni e dalle interviste a mister Magrini e a Vittorio Pagani, ma anche la storia: dal compleanno della Robur, che il 18 novembre ha spento 119 candeline, all’anniversario della nascita dei Fedelissimi, che cade proprio in concomitanza con la puntata di ‘Al Club con la Robur’.