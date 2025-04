Nuova Real Metauro in testa, lotta aperta per i playoff

A tre giornate dal termine c’è solo una squadra al comando: la Nuova Real Metauro, dietro di lei a meno 2 il San Costanzo. Terze (a meno 8 dalla capolista) Avis Montecalvo e Peglio, al quarto (a meno 9) l’Atletico Mondolfo Marotta. Segue (a meno 10) la Falco Acqualagna. Se per la vittoria finale ormai sembra una lotta tra le prime due, le altre 4 inseguitrici aspirano a uno dei 3 posti per i playoff. Per le zone basse è in sofferenza l’Apecchio (ultimo) reduce da due sconfitte consecutive.

I numeri. Cinque le vittorie dell’ultimo turno, quattro in casa. La Nuova Real Metauro ha il miglior attacco del girone (48 gol segnati) e la miglior difesa (21 reti subite), l’Apecchio ha segnato meno (17), la difesa più perforata è del Muraglia (54 volte). La Falco Acqualagna è la più votata ai pareggi (12 volte). Il commento è di Emiliano Cappelli, allenatore della Falco Acqualagna. "Il campionato è ancora aperto sia per la promozione che per salvezza e playout – dice Cappelli – e lo sarà fino alla fine anche per gli scontri diretti, per quanto riguarda noi sappiamo di dover cogliere almeno due vittorie e poi andare a giocare per i playoff nell’ultima giornata a Mondolfo, tutto è ancora aperto ma bisogna pensare partita per partita e vedere poi cosa succederà".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 27 partite è la seguente: 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 12 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 11 reti: Luca Braccioni (Peglio). 10 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio) e Mattia Pagnini (Pantano). 8 reti: Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova) e Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo). 7 reti: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino) e Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova). 6 reti: Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Luca Palazzi (Mercatellese), Salvatore Pica (Viridissima Apecchio), Simone Pagliari (Tavernelle), Davide Vaierani (Real Altofoglia).

La squadra della settimana. 1)Cappelloni (Peglio), 2)Polverari (San Costanzo), 3)Renghi (Falco Acqualagna), 4) Varierani (Real Altofoglia), 5)Fontanesi (Avis Montecalvo), 6)Corsini (Mercatellese), 7)Mainardi (Maior), 8)Giovanelli (Pantano), 9)Ottaviani (Audax Calcio Piobbico), 10)Bracci (Nuova Real Metauro), 11) Ordonselli (Osteria Nuova). All.Ferri (Nuova Real Metauro). Amedeo Pisciolini