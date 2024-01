Nuovo portiere per il Lucignano di Gennaioli. Gli amaranto prendono Goretti dal Foiano

Arriva un rinforzo per difendere i pali della porta del Lucignano. La formazione amaranto, allenata da Alfredo Gennaioli, e impegnata nella lotta per non retrocedere, ha infatti ufficializzato l’arrivo tra le proprie fila di Gerardo Goretti, classe 2004, che gli amaranto si erano assicurati dal Casentyino Academy con cui era stato protagonista nonostante la giovane età, due stagioni fa. In questo campionato spesso impiegato come dodicesimo ha quindi optato per il trasferimento con il Foiano che proprio a ridosso del Natale ha portato in rosa un portiere esperto come Brian Vassallo, ex Baldaccio Bruni, ma anche ex Siena e non solo, che ha accettato la proposta del club della Valdichiana. E a proposito del Foiano domenica il rientro in campo in casa della Fortis Juventus alle 14.30 per il primo turno di questo 2024. La Castiglionese sarà di scena in casa del Firenze Ovest, mentre la Baldaccio Bruni farà visita al Terranuova Traiana per quello che è il derby di giornata tra club aretini.