Nuovo schiaffone per la Pistoiese. Inopinata debacle con il Riccione

UNITED RICCIONE

2

FC PISTOIESE

1

RICCIONE (4-2-3-1) Kiri; Pericolini, Russo, Lisari, Santoni; Diambo (dal 16’ st Tentoni), Ricozzi (dal 41’ st Mezzasoma); Barsotti (dal 34’ st Vacca), Likaxhiu, Bontempi; Sollaku (dal 22’ st Mariani). A disp. Bulgarelli, Fontana, Madonna, Napolitano, Gjoni. All. Beoni

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Diodato (dal 41’ st Balleello), Basanisi (dal 22’ st Larhrib), Maldonado (dal 27’ st Grilli), Greselin (dal 41’ st Lauria), Maloku (dal 34’ st Tascini); Sparacello, Pinzauti. A disp. Lagonigro, Dibenedetto, Cuomo, Innocenti. All. Villa

ARBITRO Calzolari di Albenga

MARCATORI Maldonado al 1’ pt, Barsotti al 16’ pt, Likaxhiu al 18’ st.

PISTOIA

Passano le domeniche, cambiano allenatori e giocatori, ma la Pistoiese ancora non riesce a svoltare. Se il successo col Piacenza aveva fatto ritrovare sorriso e morale, sia per le sensazioni mostrate sul campo sia per la classifica, la sconfitta maturata al Calbi di Cattolica spedisce nuovamente la Pistoiese in un vortice di dubbi ed incertezze, oltre che a nove punti di distanza dalla vetta. Era chiaro che Alberto Villa, arrivato in panchina da nemmeno due settimane, avesse bisogno di tempo per dare una propria impronta all’Olandesina, ma nel ko contro lo United Riccione è mancato proprio l’aspetto caratteriale, su cui l’allenatore aveva lavorato molto nei giorni scorsi.

A sorprendere in negativo è stata infatti la mancata reazione della Pistoiese dopo il raddoppio dei biancazzurri, arrivato grazie a Likaxhiu al 18’ del secondo tempo. Il tempo per rimontare c’era tutto, ma Polvani e compagni hanno incassato il colpo senza battere ciglio, non riuscendo a rialzare la testa. Il rammarico raddoppia se si pensa che invece nel primo tempo gli arancioni avevano approcciato benissimo la gara, sbloccando il parziale dopo trenta secondi con un siluro dalla distanza di Maldonado. Lo stesso centrocampista aveva poi sfiorato il bis al tramonto della frazione, ma si erano resi pericolosi anche Pinzauti, Greselin e Basanisi, tutti fermati dagli ottimi interventi del portiere locale Kiri. Sul fronte biancazzurro invece solo un tiro in porta, quello di Barsotti, valso però il pareggio al 17’. Una sconfitta che pesa in casa arancione, col divario dal Tau, vincente col Prato, che torna ad essere di nove punti. A conquistare il bottino pieno sono state però anche Ravenna e Forlì, le quali hanno allungato a loro volta sulla Pistoiese.

Michele Flori