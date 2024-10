Obiettivi Sasso a Ponte a Egola per restare al top

Sta vivendo un momento a dir poco magico il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, grazie a una vittoria dopo l’altra, si trova al secondo posto, a quota 15, a parimerito con Forlì e Pistoiese. Neopromossi dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, i gialloblù hanno dimostrato sin da subito, a suon di risultati, di valere questa categoria. A rendere il tutto ancor più speciale ci stanno poi pensando alcune vittorie che, al di là di come si concluderà la stagione, resteranno impresse per sempre nella storia della società sassese.

Nel giro di poche settimane, la band di Pedrelli si è tolta lo sfizio di battere realtà del calibro di Prato, Ravenna e Pistoiese e di andare a pareggiare a reti bianche a Forlì nonostante gli ultimi venti minuti giocati in doppia inferiorità numerica.

Insomma, il momento è proprio magico, ma guai a sentirsi arrivati. In occasione del pareggio interno di un paio di settimane fa contro l’ultima della classe Sammaurese, il campionato ha dimostrato ancora una volta che, molto spesso, quelle che sembrano le partite più semplici sono in realtà quelle che nascondono le maggiori insidie. E’ proprio facendo tesoro di questo insegnamento che, oggi pomeriggio, Deme Serigne e compagni dovranno scendere sul campo della neopromossa Tuttocuoio con l’attenzione e la concentrazione necessarie per far ritorno a Sasso Marconi con l’ennesimo risultato positivo.