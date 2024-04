Obiettivo Corticella, nel mirino i playoff

Sono quattro le ‘finali’ che separano il Corticella di Alessandro Miramari da un secondo approdo consecutivo ai playoff che avrebbe qualcosa di epico. Quando all’appello mancano appena 360 minuti, la formazione della presidentessa Roberta Bonfiglioli occupa il quinto posto (l’ultimo utile per accedere agli spareggi), a quota 51, e a pari-merito con la Victor San Marino. Il Corticella è però da considerare davanti rispetto alla compagine sanmarinese perché, nonostante gli scontri diretti siano in perfetto equilibrio, la differenza reti recita attualmente + 12 (contro il +6 della diretta rivale). L’obiettivo, da qua al termine del campionato, non può che essere quello di cercare di mantenere questa posizione per giocarsi tutto negli spareggi. Lo scorso anno, Trombetta e compagni riuscirono addirittura a trionfare dopo aver battuto Pistoiese e Carpi e chissà che non possano riuscire a ripetersi anche al termine di questa stagione. Ma, prima di mettersi a fare questi conti, bisogna innanzitutto arrivarci al quinto posto. In questo senso, sarà molto importante la sfida di oggi alle 15 sul campo del Certaldo. Penultimi in classifica a quota 24, i toscani sono affamatissimi di punti salvezza, con il Corticella che dovrà essere bravo, su un terreno di gioco ostico, a cercare di far valere il maggiore tasso tecnico. Un risultato positivo sarebbe estremamente importante anche perché, nelle successive tre partite, i biancazzurri avranno avversari abbordabili come Borgo San Donnino, Pistoiese (se non si ritirerà) e Prato.