Oggi ai Marmi c’è la Torres Carrarese, vietato fallire Occorre vincere per dare un segnale di risveglio Addio agli attaccanti Castigliani e Simeri. Quest’ultimo si è accasato al Taranto

Sfida di alta classifica allo stadio del Marmi con la Carrarese che questo pomeriggio proverà a fare lo sgambetto alla seconda della classe. Per questo match fondamentale per gli azzurri il tecnico Antonio Calabro ritrova il bomber Alessandro Capello ma perde definitivamente Simone Simeri. E’ arrivata, infatti, ieri mattina la risoluzione consensuale anticipata del prestito dal Bari e l’attaccante napoletano si è subito accasato al Taranto.

A un addio che era nell’aria farà riscontro un’entrata che resta ancora incerta. La società valuta i profili di Eusepi, Spalluto e Gambale che sono più alla portata mentre i sogni sono Inglese e Ferrante. In settimana c’era stata la risoluzione contrattuale di Castigliani e in questo momento il parco attaccanti è ridotto a Capello, Morosini, Giannetti e Panico. Quest’oggi la Carrarese scenderà in campo contro la Torres col suo solito e collaudato 3-5-2 nel quale ci sono, però, tanti dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa con Illanes, di rientro dalla squalifica, che potrebbe scalzare uno dei tre titolari di domenica scorsa a Pesaro.

Molti i ballottaggi anche a centrocampo. In settimana il tecnico pugliese ha provato Belloni come esterno di destra e potrebbe preferirlo a Zanon. In mezzo Capezzi e Palmieri potrebbero guadagnarsi un posto da titolare. Davanti molto dipenderà dalla tenuta di Capello, recuperato in extremis. Qui le gerarchie sono piuttosto labili. A Pesaro mister Calabro è partito con Giannetti e Panico inserendo poi Morosini che alla fine è quello che ha fatto meglio. La sensazione è che al di là della coppia che partirà dal primo minuto si potrebbe andare incontro a delle vere e proprie staffette. Battere la Torres sarebbe un grande segnale di risveglio in attesa di un aiutino proveniente dal mercato.