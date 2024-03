Oggi ai Marmi (ore 18,30). La Carrarese chiede strada alla Juventus Next Gen. Calabro recupera “pezzi“

Cercherà ancora una volta di far valere la legge dello stadio dei Marmi questo pomeriggio (ore 18,30) la Carrarese che anche quest’anno sul suo campo sta facendo sfracelli. Sono 38 i punti conquistati tra le mura amiche frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Meglio di lei in casa nel girone ha fatto solo la capolista Cesena (44 punti). La Juventus Next Gen, comunque, scende a Carrara tutt’altro che come vittima sacrificale. I bianconeri sono in un ottimo stato di forma ed in grande fiducia per cui ci si attende una sfida interessante e piacevole giocata a viso aperto tra le due squadre.

Antonio Calabro per l’occasione recupera pezzi. Torna Panico dalla squalifica, rientra a disposizione Giannetti mentre Grassini e Belloni sono ormai da tempo nei ranghi e con una condizione fisica sempre migliore. Crescono di conseguenza le alternative per il tecnico di Galatina che dovrà far fronte all’assenza per squalifica di Cicconi. Chi lo sostituirà sulla fascia sinistra? I mancini in rosa sono Belloni e Cerretelli ma potrebbe esservi adattato anche un esterno tra Zanon e Grassini. Il mister, comunque, ci ha già abituato a sorprese di formazione e potrebbe regalarne un’altra. Gli altri ballottaggi sono quelli noti. Dietro a Pescara è partito fuori Di Gennaro che quando è entrato è stato protagonista sfortunato dell’episodio del rigore. Potrebbe ritoccare a lui rifiatare. Il centrocampo è il reparto più ricco di interpreti mentre in attacco ripotremmo vedere Panico, Finotto e Capello tutti e tre insieme.

Tra i 24 convocati oltre a Di Matteo ed Amato figura un altro aggregato dalla Primavera 3. Si tratta di un ritorno visto che il centrocampista Sansaro, centrocampista classe 2005, aveva già fatto capolino in prima squadra ad inizio stagione.