Oggi derby a Lucca. Carrarese, pronta la gabbia per le pantere rossonere. Oltre 600 tifosi al seguito

Sono stati circa 600 i biglietti del settore ospiti venduti in prevendita per la sfida contro la Lucchese di questo pomeriggio (ore 16,30). Questo a dimostrazione di quanto la tifoseria azzurra tenga al derby odierno. Una sfida che agli importanti risvolti di classifica unirà anche i consueti motivi di storica e fiera rivalità verso i “cugini“ rossoneri. La Lucchese non sta facendo una grande stagione. Sicuramente il rendimento non è in linea con gli ingenti investimenti fatti e al momento la squadra è undicesima e sarebbe clamorosamente fuori dai playoff. Non va assolutamente dato per morto, però, un avversario che possiede indubbi valori tecnici e che sa bene che con una vittoria in questo derby toscano potrebbe riportare dalla propria parte tutta la sua tifoseria.

In casa azzurra la posta in palio è altrettanto importante. Vincere significherebbe prenotare il terzo posto nel girone con un turno d’anticipo ma anche confermarsi la miglior terza dei tre gironi a solo una partita dal fine della stagione. I dubbi di formazione di Antonio Calabro sembrano molto limitati. Dietro con la perdurante assenza di Coppolaro la difesa è fatta.

A centrocampo c’è stato il recupero anticipato di Schiavi ma è prematuro prevederne un rientro in campo. Un posto da titolare, invece, sicuramente sarà assegnato a capitan Della Latta che ritorna voglioso dopo il turno di squalifica. A fargli spazio potrebbe essere a malincuore il pur positivo Zuelli, determinante con gol e assist contro il Rimini.

Davanti il tecnico di Melendugno potrebbe optare per il tridente “pesante“ con Finotto ad affiancare dal primo minuto l’ex di turno Panico e Capello. Domenica scorsa l’ingresso nella ripresa dell’attaccante veneto, infatti, è coinciso con un evidente maggior pericolosità offensiva della Carrarese.