Oggi si gioca a Osimo: "Rata condannata vincere"

"Noi dobbiamo solo provare a vincere perché abbiamo un unico risultato a disposizione" Pieralvise Ruani, allenatore della Maceratese, mette in chiaro l’obiettivo della gara di oggi alle 16.30 a Osimo in cui si terrà d’occhio anche i risultati provenienti dagli altri campi. La Maceratese non è infatti padrona del suo destino e per centrare i playoff, un traguardo obiettivamente molto difficile da centrare, deve verificarsi una serie di risultati delle formazioni che precedono i biancorossi. "Ma prima di tutto – puntualizza il tecnico – dobbiamo vincere e poi potremo tirare le somme con i risultati delle altre formazioni". Mancano ancora due giornate per la conclusione della stagione e il rischio è che per la squadra del capoluogo non possa esserci un prosieguo. Ma adesso c’è da pensare alla sfida con l’Osimana e a centrare la vittoria perché c’è almeno da chiudere positivamente una stagione che non ha riservato soddisfazioni e che rischia di non lasciare segno. "Dovremo essere abili – si raccomanda il tecnico dei biancorossi – a sfruttare le occasioni create perché ogni volta la squadra costruisce le premesse per andare in rete, però dobbiamo essere ancora più cinici perché dobbiamo sfruttarle". Per il tecnico ci sono le premesse perché la Maceratese possa essere protagonista di una buona prestazione. "I ragazzi – ricorda – si sono allenati bene, li ho visti sempre sul pezzo, carichi". Non sarà a disposizione il difensore esterno Martedì. Oggi la partita di Osimo sarà trasmessa in diretta su Tvrs con un commento tecnico di un affiliato dell’Assoallenatori.