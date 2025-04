Oltre 150 tifosi carrarini in trasferta a Palermo per sostenere la squadra

Alla fine saranno più di 150 i tifosi carrarini che domani saranno presenti a Palermo per assicurare il proprio sostegno alla squadra. Ieri si era arrivati a 161 ma in queste ultime ore il numero potrebbe crescere ulteriormente anche se i prezzi dei voli stanno diventando carissimi. La caccia al biglietto aereo non è stata facile. In molti partiranno da Pisa ma alcuni hanno dovuto ripiegare sugli aeroporti di Firenze o addirittura di Bologna. Le partenze saranno scaglionate fra oggi, stasera e domani mattina. Insomma, non c’è Pasqua o Pasquetta che tenga. La "fede azzurra" è più forte di tutto, anche delle festività. E aggiungeremmo che non si cura neppure del portafoglio perché una trasferta del genere solo di volo verrà a costare tra le 150 e le 200 euro oltre ai costi per il trasferimento allo stadio e quelli eventuali di vitto ed alloggio. Non ci saranno solo ultras a Palermo ma anche intere famiglie con esborsi che potrebbero arrivare a toccare cifre di una vera e propria vacanza. Il tutto per un viaggio di un solo giorno e per assistere ad una partita che, seppur importante, non è a conti fatti né una finale né uno spareggio.

Il popolo gialloazzurro ci ha abituati per tutta la stagione a questo amore smodato verso la propria squadra con numeri eclatanti snocciolati non solo per le trasferte più vicine ma anche per quelle più lontane. Ricordiamo ad esempio i 170 di Cosenza, i 124 di Castellammare di Stabia. Al “Renzo Barbera“ domani non dovrebbe esserci una grande affluenza, invece, da parte del pubblico di casa. In totale gli abbonati sono 13.680 ma in molti diserteranno lo stadio proprio a causa delle festività. Fra l’altro le previsioni meteo non sono delle migliori ed anche questo potrebbe scoraggiare i supporters rosanero. Presumibilmente si arriverà ad un numero molto inferiore di spettatori rispetto a quello fatto registrare nell’ultima gara interna contro il Sassuolo con ben 23.712 presenze.

Gianluca Bondielli