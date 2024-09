Oltre 200 in gara per la corsa di Centro Arezzo. Pastorini il favorito, ma occhio a Graziani

Tutto pronto per la quarta edizione della corsa podistica in programma domenica prossima al centro commerciale Centro Arezzo Coop.fi di via Amendola.

La gara al momento vede iscritti quasi 200 atleti provenienti dalla Toscana , Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Lombardia.

Gara avvincente per i valori in campo, nel settore maschile dove Pastorini (favorito) dovrà vedersela

con il russo Krivosheev, Graziani, Menonna, Annetti, Tavanti e Notturni .

Altrettanto quotata la gara femminile con un gruppo equilibrato con Sadocchi e Mattesini a giocarsela anche se Trippi, Leonardi, Cenni, Checcaglini, Boncompagni e Beligni non staranno a guardare. Il percorso di circa 10 km, si svilupperà dal centro commerciale per poi passare nella zona Obi, via Marco Perennio, Parco Ducci, Parco del Pionta, ospedale, Pescaiola sottopasso della ferrovia per raggiungere il Centro affari, attraversamento di via Fiorentina, passerella del Castro per poi raggiungere il centro commerciale dove sarà posto il traguardo.