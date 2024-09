Opes, la Coccinella riparte a vele spiegate. Baracca di Guendalo soffre, ma si impone

Iniziato il torneo Settembre Opes, con 24 squadre ai nastri di partenza suddivise in 6 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno. Nel Girone A l’Autofficina Lodi parte fortissimo trascinata da Holzl, che prima assiste Bentivoglio e Perina, e poi segna il 3-0; arriva anche il 4-0 grazie a Romano. Da qui entra in partita anche il Tabacchi Levigatura Marmi che in 10 minuti aggancia gli avversari sul 4-4: tripletta di Zullo e gol del pari di Cara ben servito da Pirani. Prima dell’intervallo siluro su punizione di Balboni e 5-4 Autofficina Lodi. Nella ripresa pareggio immediato di Colletto su assist di Zullo e poi nuovo vantaggio dell’Autofficina Lodi: ripartenza di Bentivoglio, palla per Holzl che deposita comodamente in rete. La riscossa del Tlm è guidata da Pirani che prima fa 6-6 e poi firma il sorpasso entrambe le volte su assist di Casoni. Nel finale la chiude Colletto, finisce 8-6 per il Tlm.

Sul velluto il Fast Car/Cd Costruzioni, 14-2 agli Irruentes, cinquina di Zika e poker di Albani.

Nel Girone B il Bar la Coccinella viaggia a vele spiegate, 14-4 al Seven & Montebello: sono 8 in

tutto le reti di Sgargetta, 2 a testa per Bosi, Boarini e Bortolami. Nel Girone C dopo il botta e risposta iniziale Menichelli con tiro da lontano e Abuzan su assist di Balan, la Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna allunga sul 5-1 con Mancini, Buratti, ancora

Menichelli e Melone. Prima della sirena dell’intervallo 2-5 del Gsq con Balan, il cui inserimento è premiato da Ivanciuc. Ad inizio ripresa stoccata del 6-2 ancora di Melone, ma il match si riapre grazie a Balan: assist per Abuzan e Ivanciuc, e destro a giro sotto la traversa del 5-6. Brutta palla persa in attacco, Nardin serve Buratti e la Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna non fallisce il 7-5.

Sontuosa doppia triangolazione del Gsq, con assist finale di Ivanciuc ancora per Abuzan e rete del 6-7; le ultime speranze si infrangono sui guantoni di Veronese.

Esordio vincente per l’Amedeo Barber Shop nel Girone D trascinato dalle giocate dei 3 gioiellini: Franchini, Hendali e Algieri, 7-5 alla Termogas/Parrucchiera Nerty, la quale, sotto 1-4, impatta sul 4-4 e sul 5-5 prima di capitolare. Nel Girone E il Kafè Bacchelli si porta sul 2-0 con gol e assist, per Leanza, di Saletti, ma Collati di tacco e D’Ascenzo regalano un insperato pari agli Asini Bradi. Balza in testa il Dolce

Dormire/Panificio Porta Romana, 2-1 al Ferrutensile: doppietta di Achabe, provvisorio gol del pari di Cabassa su assist di Franchini da schema da calcio d’angolo. Nel Girone F la Baracca di Guendalo sconfigge il Real Ospizio, risultato che matura nel primo tempo, finirà 3-1.