Orvietana trionfa: vittoria a Gavorrano e primo posto in 'Giovani D valore'

Un sabato di Pasqua paragonabile, forse, solo a quello che vide il ritorno in serie D dell’Orvietana. A due giornate dalla fine del campionato l’Orvietana centra la terza vittoria nelle ultime quattro partite, agganciando il quinto posto, grazie alla vittoria per 4-1 nella trasferta di Gavorrano che porta all’esonero del tecnico toscano Masi. Come se non bastasse, i biancorossi hanno avuto la certezza del primo posto nella classifica "Giovani D valore", per il maggior numero di under schierati, davanti ad Aquila Montevarchi, Sangiovannese, Trestina e Flaminia. Tradotto in termini economici significa 50mila euro nelle casse del club del presidente Roberto Biagioli. Finita qui? No perché tutte le formazioni giovanili biancorosse impegnate nei principali campionati regionali hanno vinto i rispettivi gironi, eccezion fatta per l’Under 15. Non svegliate i dirigenti sotto la Rupe, insomma, e adesso gli ultimi 180 minuti tutti da vivere per la prima squadra. "Alla ripresa – sottolinea il tecnico Antonio Rizzolo – affronteremo la Fezzanese in casa. Una formazione retrocessa ma che ha battuto il Siena nell’ultimo turno, confermando di non voler lasciare punti per strada, come è giusto che sia".