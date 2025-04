Ostia Mare-Montevarchi. Appena 20 biglietti per i tifosi rossoblù

Arezzo, 30 aprile 2025 – In una partita decisiva per le sorti del campionato, domenica prossima a Ostia i tifosi del Montevarchi potranno essere solamente... 20. Sembra uno scherzo ma in realtà non lo è, perché la società rossoblù ha comunicato ieri sera che potranno assistere alla gara, prevista per domenica 4 maggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Anco Marzio Lido di Ostia, solo 200 spettatori complessivi, in quanto questa è l’attuale massima capienza dell’impianto. Per i tifosi dell’Aquila Montevarchi sono quindi disponibili 20 tagliandi (oltre agli accrediti riservati alla società), che saranno acquistabili presso la biglietteria dello stadio il giorno della partita a partire dalle ore 13:45 al costo di 10 euro. Insomma, il contingente rossoblù sarà decisamente ridotto. Se ci fossero state le condizioni, probabilmente gli sportivi al seguito sarebbe stati almeno 200.