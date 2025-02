Padel, grande spettacolo alla Coppa Msp, bene le squadre pisane

Pisa, 6 febbraio 2025 - Il padel continua a conquistare la Toscana e la X Coppa dei Club MSP Italia si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della disciplina. Il torneo, organizzato da Asd Padelmaniac e MSP Toscana, ha visto andare in scena la terza giornata, caratterizzata da sfide entusiasmanti, colpi spettacolari e risultati che iniziano a delineare le gerarchie nei vari gironi. Gruppo Bianco: Montelupo Padel Arena al comando Nel Girone Bianco, il Montelupo Padel Arena si conferma la squadra da battere, imponendosi con un netto 4-0 sull’Oasi Padel Team. Il primo doppio, Marrucci/Renieri, non lascia scampo agli avversari con un convincente 6-2/6-2, mentre Zito/Rotolo si impongono con una rimonta vincente su Bigagli/Fiaschi, 4-6/6-2/10-7. Anche il doppio femminile Porciatti/Mattei porta a casa un successo importante con un 6-0/6-4, chiudendo la pratica. Sempre nel gruppo, il Team Oasi supera MC Auto Padelmaniac con un altro 4-0. Partita senza storia, con Tecchi/Tinti che dominano Ascione/Ramirez 6-1/6-2, mentre Annecchini/Marini completano l’opera con lo stesso punteggio su Nuti/Pantani. Anche il doppio femminile e il misto sigillano il risultato, portando il Team Oasi a 7 punti in classifica, alla pari proprio con Montelupo Padel Arena. Nel Girone Blu, il Vamos Pisa Padel continua la sua corsa in vetta, ottenendo una vittoria netta su Riccardo Corredi Padelmaniac. Il team pisano, grazie ai successi di Colombini/Pischedda (6-3/6-3) e Meschini/Pellegrini (6-0/6-1), consolida il primato in classifica con 12 punti. Anche il doppio misto e quello femminile confermano la supremazia della squadra, che ora punta dritta alle fasi finali. Bene anche l’Indoor Padel Livorno, che schianta l’A_Team Oasi con un altro 4-0 senza appello, lasciando agli avversari pochi game nel corso dell’incontro. Equilibrio e spettacolo nel Gruppo Arancio, dove il Padel Hero Pisa ottiene una vittoria preziosa in trasferta contro Pisa Sgambatella. Il match si chiude 3-1, con il primo doppio Mucci/Foschi che vince al tie-break 2-6/6-3/10-4, e Forassiepi/Cortopassi che si impongono con 7-6/6-3. Anche il doppio femminile si risolve al tie-break a favore di Andreazzoli/Batini, mentre il misto regala il punto della bandiera a Pisa Sgambatella con la vittoria di Re/Vazzoloretto su Canepa/Carlos 6-3/6-4. Nell’altro match, il Follonica Sporting Club domina Pisa Atras con un 4-0 perentorio. Successi netti per Testoni/Bianchi 6-3/6-4, Ranieri/Rondelli 6-2/6-0 e Rondon/D’Orazio 6-1/6-1, che consolidano la leadership in classifica della squadra di Follonica. A questo punto del torneo, Vamos Pisa Padel e Montelupo Padel Arena sembrano le squadre più attrezzate per arrivare in fondo alla competizione, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Con ancora diverse giornate da giocare, la lotta per il passaggio del turno si fa sempre più serrata.