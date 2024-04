Padroni di casa agli spareggi per i playout. Festa ospite. Azzurra Colli ultimo. Castelfidardo ai playoff

AZZURRA COLLI

0

CASTELFIDARDO

1

AZZURRA COLLI (3-5-2): Castelletti; Aliffi (1’st Romanazzo), Filipponi, Sosi; Spadoni (23’st Del Marro), Rossi, Canestrelli (45’st Gabrielli), Fazzini, Acciarri; Petrucci, Filiaggi. All: Morelli.

CASTELFIDARDO (3-5-2): Schirripa; Morganti, Fabiani, Rotondo; Fossi (32’st Evangelisti), Miotto, Cannoni, Guella (49’st Nacciarriti), Fabbri; Nanapere (12’st Kurti), Braconi. All: Giuliodori.

Arbitro: Di Monterodorisio di Vasto.

Rete: 46’pt Nanapere.

Note: spettatori 300 circa con numerosa presenza ospite. Ammoniti: Guella, Braconi. Angoli: 4-5. Recuperi: 1’-9’.

Servirà lo spareggio tra Atletico Azzurra Colli e Monturano Campiglione (probabilmente sul neutro di Porto Sant’Elpidio) per decidere quale sarà la squadra che approderà ai playout e affronterà poi la Jesina. Le due squadre hanno terminato la stagione regolare all’ultimo posto con 20 punti e così servirà un ulteriore match per decidere chi retrocederà nel campionato di Promozione. L’Azzurra Colli opposta al Castelfidardo, ora ai playoff, ha fatto parecchia fatica. La partita è stata ‘bruttina’ con il terreno di gioco del ‘Colle Vaccaro’ ridotto a un campo arato che non ha aiutato la manovra. Ospiti pericolosi con Braconi che si presenta a tu per tu con il portiere Castelletti ma il terreno gli cambia il rimbalzo del pallone e l’azione sfuma. Ci prova Petrucci con un sinistro dalla distanza che Schirripa blocca. La gara si sblocca nel recupero con Nanapere che dribbla un avversario in area e infila l’incolpevole Castelletti.

Nella ripresa l’Azzurra Colli va subito vicina al pareggio con Petrucci che tutto solo si invola verso la porta avversaria ma poi calcia clamorosamente sul fondo. Ancora il Colli in avanti con una punizione laterale di Romanazzo, colpo di testa di Filipponi con il portiere Schirripa che respinge il pallone. L’assalto finale dei rossoazzurri di casa non produce altri pericoli e così ora servirà lo spareggio per evitare la retrocessione diretta. Festa dei tifosi ospiti con il Castefildardo che ora affronterà il Chiesanuova.

Valerio Rosa