PAGELLE carrarese. Prova da dimenticare per Illanes e Cicconi. Ma tutti insufficienti

: esce per infortunio dopo aver subito un gol su cui ha poche responsabilità (23’ CHIORRA 5: non la partita migliore per esordire. Prende tre gol di cui forse solo l’ultimo era evitabile. Ci mette qualche pezza ma nel complesso non dà una sensazione di sicurezza).

OLIANA 5: coinvolto nella giornata nera della difesa, si fa beffare da Kouda nell’uno contro uno che costa il terzo gol.

ILLANES 4,5: serata da dimenticare nella quale non riesce a contenere Pio Esposito che gli ruba il tempo nei primi due gol.

IMPERIALE 5: sbanda anche il capitano in un derby interpretato male collettivamente.

ZANON 5: la sua intraprendenza ed il suo cambio di passo stavolta non emergono.

ZUELLI 5: non trova le misure per far filtro in mezzo al campo (46’ GIOVANE 5: non fa meglio del compagno entrando in una ripresa già finita dopo un quarto d’ora).

SCHIAVI 5: il naufragio di quella che rimane la bussola della squadra è indicativo del black-out generale.

CICCONI 4,5: perde nettamente il duello con Elia che nel primo tempo è forse il migliore dei suoi (52’ BELLONI 5: anche lui non riesce a contenere Elia che segna superandolo di testa).

CHERUBINI 5,5: a livello di intraprendenza è forse uno dei pochi a provare quanto meno ad accendere la luce, pur senza riuscirvi.

SHPENDI 5: si ostina in azioni personali che risultano improduttive (PALMIERI 5,5: in campo quando i buoi sono ormai scappati mostra, comunque, di avere i numeri per meritarsi più spazio).

FINOTTO 5: sovrastato dai difensori spezzini non riesce mai a far salire la squadra (46’ CERRI 5,5: quanto meno si fa valere in area di rigore svettando di testa in alcune occasioni).

ALL. CALABRO 4,5: la squadra fa scena muta nella gara più importante per la tifoseria carrarina.

Gian. Bond.