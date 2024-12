Pagelle. Fiaschi brilla e sfiora anche il gol. Ok Moussaid, Perugi instancabile

BRUNELLI 6,5 Un paio di interventi importanti per mantenere la porta inviolata.

FIASCHI 7 Ringhia su qualsiasi cosa passi dalle sue parti e sfiora il gol in più occasioni.

CELA 6,5 Preciso e puntuale negli interventi. Sempre sicuro in chiusura.

TEMPESTINI 6,5 Coppia perfetta con Cela per chiudere con grinta ogni varco.

PERUGI 7 Motore inesauribile sulla corsia di sinistra, condito dalla giusta dose di ‘cazzimma’ e di garra.

KOUASSI 6,5 Dal 79’ TOCCAFONDI s.v.

CECCHI 6 Può fare di più. Geometrico e regolare, con un pizzico di personalità in più maturerà come giocatore completo. ROSI 6,5 Si danna in lungo e in largo, con meno fioretto e con più sciabola. Ma risulta propositivo ed efficace nelle due fasi. Dal 76’ SACCENTI 6 sfiora il gol che poteva valere la vittoria. MOUSSAID 6,5 Trequartista atipico. Più muscoli che tecnica, ma un bel punto fermo guadagnato nel gestire i palloni. Dal 62’ NISTRI 6,5 In mediana morde sempre e sempre bene. FALTERI 6,5 Guizza, romba, scatta. Ci prova con qualche conclusione da fuori. Dal 62’ LONGO 6,5 Potrebbe essere un bel crack. Arrivo positivo. Fisico, tiro, gestione da giocatore vero. Il tempo ci dirà.

CELLAI 6 Leggermente sottotono rispetto ad altre uscite. Non pesca il jolly e sembra anche più stanco del solito. Dall’ 88’ MERTIRI s.v.

ALL. SETTESOLDI 7 Squadra quadrata, dotata di grandi attributi e con tanta fame. Questa è la ricetta giusta per la salvezza.