Sant’Agostino non sfonda. Debuttano tre nuovi arrivi

sant’agostino

granamica

: Costantino, Armaroli, Roda, Cinelli, Di Bari, Iazzetta, Frignani, Pinca, Cazzadore, Corsi, Sarti. A disposizione: Piazzi, Anostini, Franchi, Ceneri, Bergami, Pellielo, Boreggio, Tassinari, Lupusor. All: Ricci

GRANAMICA: Tartaruga, Mezzadri, Panzacchi, Caniato, Magagni, Garetti, Del Bianco, Baldazzi, Turrà, Betti, Khalil. A disposizione: Bonora, Fogacci, Mastellari, Avella, Sharaf, Avella, Longo, Badiali, Fabbri. All: Regno

Arbitro: Stefano Grillo di Modena

Il Sant’Agostino non va oltre il pareggio. Nell’undici titolare schierati i tre nuovi acquisti, nel reparto difensivo ecco Armaroli e Cinelli, mentre a supportare la zona offensiva il giovane Corsi, ex primavera del Bologna. Si dovrà aspettare la prossima partita, invece, per vedere in campo l’ex Spal Laurenti. Tra i ramarri, invece, dopo nove anni di militanza, non c’è più un giocatore storico, si tratta di Fiorini, passato in settimana alla Comacchiese. Nel primo tempo i padroni di casa provano a mantenere il controllo del gioco, ma faticano a finalizzare, ci prova in alcune occasioni Cazzadore senza trovare la conclusione decisiva. Sul fronte opposto la formazione del Granamica prova a verticalizzare e ripartire, ma senza impensierire la porta di Costantino, che deve intervenire su alcune conclusioni, ma senza affanno. Un primo tempo, quindi, equilibrato dove le due formazioni non riescono ad incidere in fase offensiva. All’intervallo il risultato è quello dei più classici a reti inviolate. Nella ripresa il copione tattico della gara non cambia, con le due formazioni che provano a trovare il vantaggio, ma complici alcune imprecisioni e le parate dei portieri, il punteggio rimane fermo sul risultato di parità.

I padroni di casa aumentano il forcing offensivo, ma senza riuscirci. La formazione del Granamica, invece, cerca ad impostare alcune occasioni, ma è attento Costantino. I due allenatori provvedono ad alcune sostituzioni, ridisegnando le proprie squadre, per cercare di cambiare l’inerzia della gara. Nel finale di partita ci prova ancora il Sant’Agostino, ma senza riuscirci, mentre anche la formazione ospite non affonda. Al triplice fischio del direttore di gara permane il risultato di 0-0, non esulta nessuno delle due formazioni, comunque per il Sant’Agostino un punto che ‘muove’ la classifica rimanendo fuori dalla zona play out a 18 punti. Il prossimo appuntamento in campionato sarà per un turno infrasettimanale. Mercoledì 18 dicembre alle 14.30 con il recupero della gara sospesa per maltempo, dove il Sant’Agostino sarà impegnato in trasferta contro il Massa Lombarda.

Mario Tosatti