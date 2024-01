Pagelle. Si salva solo Cretella. Il resto è deludente

Raffaelli 5,5. Poco impegnato, ma nell’occasione dl primo gol degli ospiti ha qualche responsabilità.

Aprili 5.5. Alterna buoni movimenti ad interventi che lasciano a desiderare. Un po’ deludente.

Davì 5,5. Non ci sembra padrone della situazione davanti ad attaccanti molto rapidi.

Russo 5. Svolge con poca diligenza il proprio compito sulla fascia. Non entra mai nel vivo del gioco. (8’ st Marzierli sv).

Macchi 5. Evanescente. Dopo la prestazione di Seravezza da lui ci si aspetta qualcosa di più.

Cretella 6. Ha cercato di dare ordine alla manovra, ma alla fine è calato nella confusione generale.

Bensaja 5,5. Non è stato in grado di prendere per mano la squadra. Troppo metodico. (30’ st Rinaldini sv).

Sabelli 5,5. Con il suo potenziale deve dare maggiore incisività alla manovra.

Grasso 5,5. Poco lucido in alcune occasioni. Sbaglia facili suggerimenti (35’ st Porcu sv).

Riccobono 5. Passeggia nel campo e non è utile né nel reparto offensivo né nella zona del trequartista.

Romairone 5,5. Schierato a sorpresa non riesce ad incidere nella manovra dei biancorossi.

Bonuccelli 4,5. Ancora una volta la squadra ha deluso allo "Zecchini" non essendo in grado di impostare la manovra. Oggi non c’era la torre Marzierli, ma nonostante ciò sono stati fatti numerosi cross: una contraddizione. Doveva essere cercata la manovra per vie interne.